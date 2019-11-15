Убивал у всех на глазах. В Челябинской области живодер изувечил кошку

15 Нояб. 07:03 2019-11-15T07:24:15+03:00

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Закон о защите животных в России есть, но живодеров угроза наказания не страшит. Вот и мучитель из Миасса не забоялся ни возможности получить штраф в 80 тысяч рублей, ни перспективы провести полгода на исправительных работах. Медово-рыжую пушистую кошку он убивал прилюдно. Вырвала страдалицу из лап истязателя случайная прохожая.

— К мусорке подъехала «Нива» белого цвета. Водитель достал из салона пакет и палку. У контейнеров он начал молотить палкой по пакету. Ну, мало ли что может, обрезь мясную нужно ему спрессовать, чтобы выкинуть. А потом я увидела рыжий хвост, — волнуется жительница Миасса Алла Царева. — Я закричала: «Что ты делаешь?». Кошка не кричала. Тогда мучитель швырнул пакет в контейнер и быстрыми шагами пошел прочь.

В это же время у мусорки притормозил автомобиль. Девушка в авто видела издалека, как лупит мужчина по пакету палкой. Видела хвост и лапы, что торчали из пакета.

— С заднего сиденья я взяла покрывало. Перегнувшись через край бачка, достала пакет, завернула в покрывало окровавленное животное. Вместе с женщиной мы рванули в ветклинику, — говорит Марина Мансурова.

Ветеринары диагностировали у изувеченной мурки переломы скулы и правой передней лапы, контузию глазного яблока, сотрясение головного мозга.

— Состояние тяжелое, но стабильное. Через неделю соберем ей лапу фиксацией, чтобы училась ходить. Сейчас животное на противоотечных и противоспалительных препаратах. Кошечка воспитанная, домашняя. Ни разу не укусила нас, не поцарапала, хотя процедуры уколов и осмотров болезненные, — сообщила ветврач Марина Ручкина.

К сожалению, истязатель скрылся. Неравнодушные люди так были заняты кошкой, что не обратили внимания на его приметы.

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ИСТОЧНИК KP.RU