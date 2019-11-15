В Челябинской области школьным автобусом управлял водитель без прав
Как попал за баранку школьного автобуса 55-летний житель Увельского района, не имея прав на вождение, разбираются инспекторы ГИБДД. Может, администрация школы поселка Нагорный решила, что по проселочной дороге, прямой и пустой, любой до места назначения доедет? Почему руководство школы доверило перевозку детей человеку, случайно оказавшемуся за рулем?
Школьный автобус привез 10 учеников 9 класса из поселка Нагорный в Увелку на медосмотр. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, при проверке документов и было установлено, что у водителя нет прав на управление автобусом.
Сейчас против шофера возбуждено административное дело, ему грозит штраф — от пяти до 50 тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину тех, кто выпускает школьный автобус в рейс и вину руководства школы.
В Нагорненской школе не отвечает ни один телефон.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU