В Челябинской области школьным автобусом управлял водитель без прав

15 Нояб. 07:28 2019-11-15T07:29:09+03:00

Вот этим школьным автобусом управлял шофер без прав. Фото: группа "Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.com

Сотрудники ГИБДД задержали его, когда он привез детей на медосмотр

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Как попал за баранку школьного автобуса 55-летний житель Увельского района, не имея прав на вождение, разбираются инспекторы ГИБДД. Может, администрация школы поселка Нагорный решила, что по проселочной дороге, прямой и пустой, любой до места назначения доедет? Почему руководство школы доверило перевозку детей человеку, случайно оказавшемуся за рулем?

Школьный автобус привез 10 учеников 9 класса из поселка Нагорный в Увелку на медосмотр. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, при проверке документов и было установлено, что у водителя нет прав на управление автобусом.

Сейчас против шофера возбуждено административное дело, ему грозит штраф — от пяти до 50 тысяч рублей. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают вину тех, кто выпускает школьный автобус в рейс и вину руководства школы.

В Нагорненской школе не отвечает ни один телефон.

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ИСТОЧНИК KP.RU