В десять раз больше Ватикана. В Магнитогорске утвердил проект нового парка

15 Нояб. 08:13 2019-11-15T08:13:36+03:00

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Карликовое государство Ватикан занимает площадь в 44 гектара. В Магнитогорске весной начнется строительство зоны отдыха на площади в десять с лишним раз больше. ММК построит для город новую зеленую зону, отдав под тропинки и аллеи 400 гектаров земли. Это - площадь 57 футбольных полей.

Как сообщает «Верстов Инфо», председатель Совета директоров комбината Виктор Рашников, инициатор проекта, утвердил архитектурный облик будущей территории отдыха.

Проект «Притяжение», который разработан крутыми архитекторами компании «Обермайер Консульт» из Германии — это не просто парк. Это — спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты. Прийти утром всей семьей, провести весь день и вернуться еще и еще — вот что ждет магнитогорцев. На большую стройку отводят пять лет.

Педантичные немцы представили Рашникову три варианты решений инициатору. В будущем году появится большая часть пешеходного бульвара. Через два года, ко Дню металлурга, появится парк с озером, бульвар и крытый 50-метровый бассейн с фитнес-центром. Будет ледовая арена и музейно-образовательный комплекс. Сотрудники Московской художественно-промышленной академии имени Строганова работают над его наполнением. В Строгановке уже погрузились в работу.

Немецкие проектировщики представили три варианта проектировки. Фото: группа "Притяжение Магнитогорск" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU