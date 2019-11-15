«Уралэнергосбыт» дал более 60 тысяч консультаций

15 Нояб. 08:22 2019-11-15T09:35:33+03:00

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По данным пресс-службы, в ООО «Уралэнергосбыт» проанализировали интересы своих абонентов. Специалисты центра поддержки клиентов с начала работы (с 1 июля 2019 года) приняли более 60 тысяч обращений. 90 процентов южноуральцев обращаются к гарантирующему поставщику по телефону горячей линии, остальные предпочитают интернет-приемную.

Треть обращений связана с начислениями за электроэнергию. Это самая обсуждаемая тема. Потребителей интересуют принцип начислений, размер задолженности и перерасчета.

На втором месте вопросы о показаниях приборов учета. Абоненты выясняют, почему переданные показания электросчетчиков не вошли в расчет текущего месяца, сверяют информацию по периодам с начала работы сбытовой компании.

Третью позицию занимает блок вопросов о замене и поверке счетчиков. Южноуральцы интересуются сроками межповерочного интервала, оформляют заявки на опломбировку новых приборов учета.

Также абоненты «Уралэнергосбыт» обращаются в центр поддержки клиентов, чтобы узнать сумму оплаты, провести сверку расчетов, проконсультироваться о порядке заключения договоров, получить информацию о структурных подразделениях и организациях сферы энергетики.

— Мы хотим быть максимально доступными и открытыми для наших абонентов. Сегодня, не выходя из дома, можно решить, многие вопросы, — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков. — Операторы профессионально подготовлены, имеют опыт работы в электроэнергетике, поэтому могут ответить практически на все вопросы, связанные с деятельностью компании. Если информация требует дополнительного участия узких специалистов, то вопрос регулируется по схеме обратного звонка клиенту.

Средняя продолжительность телефонных консультаций — 3-5 минут, уточняют в пресс-службе гарантирующего поставщика. Больше всего звонков поступает после получения платежных документов. В этот период операторы обрабатывают до двух тысяч звонков ежедневно. В конце месяца наблюдается небольшой спад. С началом осени количество обращений, по сравнению с летними месяцами, увеличилось почти в 4 раза.

Центр поддержки создан для удобства и улучшения сервиса обслуживания клиентов. Актуален как для жителей крупных городов, так и небольших населенных пунктов, куда платежные документы приходят нерегулярно. Для получения подробных консультаций абонентам необходимо знать номер лицевого счета. Он указан на квитанции ООО «Уралэнергосбыт», либо на чеке оплаты. Обратиться в центр поддержки клиентов можно по единому бесплатному номеру 8 800 2222 500. Операторы работают в будние дни с восьми утра до пяти часов вечера.

Кроме того информацию о состоянии счета можно теперь получить в личном кабинете на сайте организации. Там же можно посмотреть историю платежей и передать показания можно.

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