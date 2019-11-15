С улиц Челябинска исчезнут гнилые маршрутки

15 Нояб. 09:27 2019-11-15T09:27:24+03:00

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Челябинских перевозчиков обяжут заменить подвижной состав. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», об этом заявил начальник управления транспорта Максим Кичеев.

Причем, частные извозчики должны будут позаботиться и об инвалидах: на каждом маршруте нужно запустить до трех машин с оборудованием для маломобильного населения.

— Помнится, губернатор Алексей Текслер, прибыв в Челябинск на работу и обнаружив беду с транспортом, заметил, что его отец на коляске не смог бы беспрепятственно передвигаться по городу, — отмечают авторы «Челябушки».

Замена маршруток, курсирование экологически чистого транспорта и покупка низкопольных трамваев и троллейбусов — неужели пассажиры Челябинска скоро увидят эту красивую картинку в реальности?