С улиц Челябинска исчезнут гнилые маршрутки
Челябинских перевозчиков обяжут заменить подвижной состав. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», об этом заявил начальник управления транспорта Максим Кичеев.
Причем, частные извозчики должны будут позаботиться и об инвалидах: на каждом маршруте нужно запустить до трех машин с оборудованием для маломобильного населения.
— Помнится, губернатор Алексей Текслер, прибыв в Челябинск на работу и обнаружив беду с транспортом, заметил, что его отец на коляске не смог бы беспрепятственно передвигаться по городу, — отмечают авторы «Челябушки».
Замена маршруток, курсирование экологически чистого транспорта и покупка низкопольных трамваев и троллейбусов — неужели пассажиры Челябинска скоро увидят эту красивую картинку в реальности?