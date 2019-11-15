Как сделать город умным

15 Нояб. 09:49 2019-11-15T10:37:56+03:00

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Ведущие сотрудники IT-компании «Интерсвязь» успешно выступили с докладами сразу на двух крупных конференциях, посвященных цифровому развитию городов. Специалисты поделились опытом внедрения новейших технологий в области искусственного интеллекта на общероссийском форуме «Города России 2030» и XIV Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге.

Особое внимание спикеры уделили проекту «Умный город». На сегодняшний день он включает в себя десятки сервисов, основанных на собственных разработках в сфере искусственного интеллекта и анализа больших данных. Компания оснастила новейшей интеллектуальной системой видеонаблюдения тестовые челябинские автобусы и остановки. Теперь они умеют распознавать внештатные ситуации, анализировать пассажиропоток и контролировать работу водителей. Кроме этого, большой популярностью пользуются сервисы «Умная парковка» и «Умный домофон».

Ключевым инструментом управления «Умным городом» в Челябинске стало мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город» с множеством удобных сервисов для комфортной жизни в мегаполисе. С помощью них пользователи могут оплачивать коммунальные услуги по системе «Город», передавать показания приборов учета, включать функцию родительского контроля интернета, записываться к врачу, а также сообщать регоператору о переполненных мусорных контейнерах.

«Основой «Умного города» является наша цифровая платформа. Она позволяет вести сбор и обработку всех необходимых данных о городском хозяйстве, — подчеркивает заместитель генерального директора компании «Интерсвязь» по проекту «Умный город» Олег Зеленин. — Мы разработали свое видение концепции «Умного города», которое основано на собственном опыте разработки масштабных цифровых проектов. В компании «Интерсвязь» есть все для эффективного участия в федеральной инициативе: стопроцентное покрытие сети Интернет в городе, огромные технические мощности, квалифицированные сотрудники и большое желание сделать наш город и регион лучшим местом для жизни».

Компания «Интерсвязь» не только принимает участие в крупных мероприятиях, но и сама является организатором масштабных IT-проектов. За прошедшие два года таковыми стали 4 IT-конференции и хакатон «Умный город Челябинск». В конце ноября «Интерсвязь» наряду с ведущими IT-компаниями города организует хакатон «ChelHack», на котором программистам придется решить две интересные прикладные задачи. Победители получат денежный приз.

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