В Челябинской области школьница свела счеты с жизнью

15 Нояб. 10:03 2019-11-15T10:03:15+03:00

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ЧП в маленьком Еманжелинске случилось накануне, 14 ноября. У заброшенной стройки, на снегу, прохожий обнаружил труп девушки.

Предположительно, счеты с жизнью погибшая свела из-за неразделенной любви. Жители Еманжелинска требуют снести недострой.

— Он, как магнит, тянет к себе детей. Стройка не охраняется, и поле школы ребят играют в развалинах. Каждый день ждем беды, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск жительница Еманжелинска Анна Кольцова. — Городу нужны садики, школы. Нужно строить доброе, а не потакать разрухе.

В Следственном управлении Следственного Комитета по Челябинской области сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Вчерашний день был тяжелым для региона. В Троицке, на улице, скончалась 16-летняя девушка. По словам очевидцев, врачи, приехавшие на вызов, не смогли ее откачать. В СУ СКР по региону сообщили, что школьница страдала хроническим заболеванием, оно и могло привести к смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU