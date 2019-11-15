В Челябинской области школьница свела счеты с жизнью
ЧП в маленьком Еманжелинске случилось накануне, 14 ноября. У заброшенной стройки, на снегу, прохожий обнаружил труп девушки.
Предположительно, счеты с жизнью погибшая свела из-за неразделенной любви. Жители Еманжелинска требуют снести недострой.
— Он, как магнит, тянет к себе детей. Стройка не охраняется, и поле школы ребят играют в развалинах. Каждый день ждем беды, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск жительница Еманжелинска Анна Кольцова. — Городу нужны садики, школы. Нужно строить доброе, а не потакать разрухе.
В Следственном управлении Следственного Комитета по Челябинской области сообщили, что по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Вчерашний день был тяжелым для региона. В Троицке, на улице, скончалась 16-летняя девушка. По словам очевидцев, врачи, приехавшие на вызов, не смогли ее откачать. В СУ СКР по региону сообщили, что школьница страдала хроническим заболеванием, оно и могло привести к смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU