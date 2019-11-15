2019-11-15T10:46:23+03:00
Происшествия

В Челябинске осуждены малолетние налетчики

Криминальным трио ограблен салон сотовой связи в Ленинском районе
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске осуждены малолетние налетчики.В Челябинске осуждены малолетние налетчики.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В марте нынешнего года три подростка 15 и 14 лет налетели на салон продажи мобильных телефонов. По заранее разработанному плану двое налетчиков, спрятав лица под медицинскими масками, врвались в магазинчик на ул Дзержинского, разбили витрину, схватили восемь смартфонов и были таковы. Третий подельник в это время ждал их в такси.

Ленинский районный судом криминальное трио признано виновным в совершении преступления по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

От реального тюремного срока налетчиков спас малолетний возраст. Как сообщили в пресс-центре прокуратуы Челябинской области, судом им назначено наказание: два года лишения свободы каждому условно, с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, семьи осужденных обязаны возместить ущерб — 91 тыс руб потерпевшей стороне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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