«Увидимся в аду, куклы». Погибшая школьница из Еманжелинска оставила предсмертную запись

15 Нояб. 11:39 2019-11-15T11:39:59+03:00

Перед смертью девушка оставила в соцсетях жуткую запись. Ее смысл предстоит разгадать следователям.Фото: Архив "КП".

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Мода, мемы, фото гекконов, хамелеонов: на первый взгляд, содержание странички погибшей в Еманжелинске 16-летней школьницы совершенно обычное для ее возраста.

Если бы не последняя запись. 14 ноября, утром, тело подростка нашли на снегу у заброшенной стройки. За мгновения до трагедии в социальной сети она написала: «Увидимся в аду, куклы».

Знакомые погибшей отзываются о ней как об исключительно положительном человеке.Что заставило девушку поставить точку в своей жизни — разберется следствие. В СУ СКР по Челябинской области заявили о проведении доследственной проверки и выяснении всех обстоятельств случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU