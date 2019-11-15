«Увидимся в аду, куклы». Погибшая школьница из Еманжелинска оставила предсмертную запись
Мода, мемы, фото гекконов, хамелеонов: на первый взгляд, содержание странички погибшей в Еманжелинске 16-летней школьницы совершенно обычное для ее возраста.
Если бы не последняя запись. 14 ноября, утром, тело подростка нашли на снегу у заброшенной стройки. За мгновения до трагедии в социальной сети она написала: «Увидимся в аду, куклы».
Знакомые погибшей отзываются о ней как об исключительно положительном человеке.Что заставило девушку поставить точку в своей жизни — разберется следствие. В СУ СКР по Челябинской области заявили о проведении доследственной проверки и выяснении всех обстоятельств случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU