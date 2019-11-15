Саммитам быть: Алексей Текслер выразил уверенность, что гостей Челябинск встретит достойно

15 Нояб. 12:28 2019-11-15T12:28:33+03:00

Сам глава региона сейчас находится на саммите БРИКС в Бразилии

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что Челябинск продолжает подготовку к ответственным и важным мероприятиям международного уровня в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», глава региона выразил уверенность, что гостей примут достойно? и южноуральская столица получит новый импульс для развития.

Ранее и президент России Владимир Путин подтвердил информацию о проведении саммитов ШОС и БРИКС на Южном Урале. По его словам, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске и других городах.

Сейчас глава нашего региона и президент находятся на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.

— С бразильского саммита БРИКС Алексей Текслер, кроме заряда бодрости для подчиненных, скорее всего, привезет еще и пару лайфхаков. Вдохновит общественность каким-нибудь новым «разворотом», — рассуждают авторы «Челябушки». — Если губернатор полетел так далеко, дабы перенять опыт, значит, не такие уж второстепенные и скучные мероприятия у нас планируются. Может, зря мы так рано расслабились (и расстроились)? В городе кипит большая работа: строятся и реконструируются гостиницы, приводятся в порядок центр и гостевые маршруты, обновляется аэропорт.

Напомним, мероприятия БРИКС и ШОС пройдут в Челябинской области уже в следующем году.