В Челябинске в центре разрушается новый асфальт
Этим летом на улице Советской положили новый асфальт. Не прошло и трех месяцев, как он начал выкрашиваться по краям. Почему? Как сообщает uralpress.ru, его размывает вода, скапливающаяся на парковках. Пространство парковочных «карманов» дорожный ремонт обошел. Из-за перепада уровня покрытия дождевая вода стоит на стыке старого и нового покрытия.
Напомним, парковки на ул. Советской расположены по обе стороны дороги. Это самый центр города: Советская перпендикулярно примыкает к проспекту Ленина. Потому парковочные пространства не пустуют. На выкрашивание нового асфальта обратили внимание автомобилисты. Неужели нельзя было отдать всю поверхность дороги, включая «карманы», ремонт? Видимо, в следующем году работу над ошибками будут проводить за бюджетный счет, предположили горожане в соцсетях.
Догадку подтвердили в Управлении дорожного хозяйства администрации города: парковками на ул Советской займутся в 2020 году, готовясь к саммитам ШОС и БРИКС.
Ремонтом улицу Советской занималась компания «Объединение «Ингеоком».
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