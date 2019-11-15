В Челябинске в центре разрушается новый асфальт

15 Нояб. 15:53 2019-11-15T15:56:08+03:00

Это надо уметь: положить на дороге новый асфальт, а парковки ремонтом не тронуть. Фото: uralpress.ru

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Этим летом на улице Советской положили новый асфальт. Не прошло и трех месяцев, как он начал выкрашиваться по краям. Почему? Как сообщает uralpress.ru, его размывает вода, скапливающаяся на парковках. Пространство парковочных «карманов» дорожный ремонт обошел. Из-за перепада уровня покрытия дождевая вода стоит на стыке старого и нового покрытия.

Напомним, парковки на ул. Советской расположены по обе стороны дороги. Это самый центр города: Советская перпендикулярно примыкает к проспекту Ленина. Потому парковочные пространства не пустуют. На выкрашивание нового асфальта обратили внимание автомобилисты. Неужели нельзя было отдать всю поверхность дороги, включая «карманы», ремонт? Видимо, в следующем году работу над ошибками будут проводить за бюджетный счет, предположили горожане в соцсетях.

Догадку подтвердили в Управлении дорожного хозяйства администрации города: парковками на ул Советской займутся в 2020 году, готовясь к саммитам ШОС и БРИКС.

Ремонтом улицу Советской занималась компания «Объединение «Ингеоком».

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ИСТОЧНИК KP.RU