В Челябинске недоношенных детей спасает банк грудного молока

15 Нояб. 17:47 2019-11-15T17:47:38+03:00

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Грудное молоко для ребенка не может заменить ни одна смесь. С молоком ребенок получает иммунную защиту. По питательности молоко полностью закрывает потребности новорожденного.

Но если дитя появилось на свет раньше срока, у мамы может не начаться лактация. А недоношенному нужно именно грудное молоко. Как сообщает сайт hornews.com, в Челябинском областном перинатальном центре действует банк донорского грудного молока. В России «молочные банки» есть еще в Москве и в Уфе.

Доноров врачи подбирают из числа пациенток перинатального центра. К отбору подходят тщательно: не допускаются пьющие и курящие. Мама-донор заполняет анкету, сдает анализы. Каждый день в реанимацию перинатального центра уходит около литра ценного продукта. Этого хватает, ведь, например, детям, рожденным на 27 неделе, при дают сначала по 1-2 мл грудного молока за раз: желудочек-то крохотный.

Молоко проходит многоступенчатую систему проверки и обработки. Его пастеризуют, проверяют в лаборатории, отравляют в холодильник на карантин. Сейчас в перинатальном центре хранится десять литров молока.

Готово к употреблению! Фото: hornews.com

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ИСТОЧНИК KP.RU