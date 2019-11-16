Крыса оставила без света пятиэтажку в Челябинской области

16 Нояб. 17:53 2019-11-16T18:03:35+03:00

Вопрос к коммунальщикам — откуда вообще в доме крысы? Фото: кадр с видео

Грызун залез в щиток в подъезде

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В Троицке пятиэтажный дом в 5-ом микрорайоне остался без электричества из-за крысы.

— Она как-то пробралась в подъездный щиток, ее ударило током, и все замкнуло. Весь дом без света остался, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск читатель Ринат.

Жильцы вызвали электрика и прождали его 40 минут.

— Можно сразу пожарных было вызывать! Вот так работает наша управляющая компания «Соверен-сервис», — негодуют жители дома.

Также вопрос к коммунальщикам — откуда вообще в доме крысы?

Офис компании «Соверен-сервис» в выходные не работает. Взять комментарий по этой ситуации КП-Челябинск попробует в понедельник.

Крыса оставила без света многоквартирный дом в Челябинской области.Видео: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU