Крыса оставила без света пятиэтажку в Челябинской области
В Троицке пятиэтажный дом в 5-ом микрорайоне остался без электричества из-за крысы.
— Она как-то пробралась в подъездный щиток, ее ударило током, и все замкнуло. Весь дом без света остался, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск читатель Ринат.
Жильцы вызвали электрика и прождали его 40 минут.
— Можно сразу пожарных было вызывать! Вот так работает наша управляющая компания «Соверен-сервис», — негодуют жители дома.
Также вопрос к коммунальщикам — откуда вообще в доме крысы?
Офис компании «Соверен-сервис» в выходные не работает. Взять комментарий по этой ситуации КП-Челябинск попробует в понедельник.
Крыса оставила без света многоквартирный дом в Челябинской области.Видео: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU