В Челябинске пропал 42-летний житель с оттопыренными ушами

16 Нояб. 21:14 2019-11-16T21:28:15+03:00

Если видели этого человека, позвоните по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

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42-летний челябинец Евгений Панченко ушел из дома по адресу Знаменская, 36 в пятницу, 15 ноября. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно. Его разыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС».

Приметы Евгения: рост 173-175 см, худощавое телосложение, овальное лицо, темно-русые волосы, карие глаза, прямой нос, тонкие губы и оттопыренные уши. В чем был Евгений неизвестно.

Если вы видели Евгения Панченко, позвоните по телефонам: 8-951-455-13-17 или 8-900-095-52-67 Татьяна, а также в полицию по номеру 02 (102 — с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU