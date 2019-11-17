Преподаватель вуза из Челябинска выиграла телешоу «Своя игра» на НТВ
Челябинка Юлия Поздеева, которая преподает в ЧелГУ, а также пишет для газеты «Челябинский обзор», стала победителем интеллектуального шоу «Своя игра» на НТВ. Программа с участием нашей землячки вышла в эфир в субботу, 16 ноября.
Заявку на участие в этом шоу Юлия подала еще в прошлом году, а на съемки ее пригласили в сентябре этого года. Поздеева более 20 лет увлекается интеллектуальными играми, поэтому к моменты записи передачи накопила солидный опыт в решении сложных задач. По признанию Юлии, победа в шоу далась ей легко, даже волнения на съемочной площадке особого не было.
Нынешняя победа дала челябинке право принять участие в следующей игре. Следим за Юлией на голубых экранах.
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ИСТОЧНИК KP.RU