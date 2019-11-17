Болельщиков «Трактора» привьют от гриппа во время игры с «Автомобилистом» в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-17T08:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 17 ноября, «Трактор» сразится с «Автомобилистом» на домашнем поле. А болельщики смогут дать отпор гриппу и прямо во время матча привиться от опасной болезни.

— Для этого на территории ледовой арены «Трактор» оборудуют медицинские пункты. Перед прививкой каждого человека обязательно осмотрят на предмет противопоказаний. Также медикам будет нужно показать паспорт и медицинский полис, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ставить прививки начнут в 15.00. Медики будут ждать всех желающих до конца матча.

Не забывайте, что хоккейные матчи проходят при большом скоплении зрителей. Это повышает риск заразиться гриппом во время игры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU