Болельщиков «Трактора» привьют от гриппа во время игры с «Автомобилистом» в Челябинске
В воскресенье, 17 ноября, «Трактор» сразится с «Автомобилистом» на домашнем поле. А болельщики смогут дать отпор гриппу и прямо во время матча привиться от опасной болезни.
— Для этого на территории ледовой арены «Трактор» оборудуют медицинские пункты. Перед прививкой каждого человека обязательно осмотрят на предмет противопоказаний. Также медикам будет нужно показать паспорт и медицинский полис, — сообщает пресс-служба мэрии.
Ставить прививки начнут в 15.00. Медики будут ждать всех желающих до конца матча.
Не забывайте, что хоккейные матчи проходят при большом скоплении зрителей. Это повышает риск заразиться гриппом во время игры.
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ИСТОЧНИК KP.RU