2019-11-17T08:40:46+03:00
Общество

Болельщиков «Трактора» привьют от гриппа во время игры с «Автомобилистом» в Челябинске

Медики будут ставить прививки на территории ледовой арены
Лидия ПЕСКОВА
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Пока игроки добывают очки, болельщики смогут защитить свое здоровье. Фото: ХК "Трактор".Пока игроки добывают очки, болельщики смогут защитить свое здоровье. Фото: ХК "Трактор".
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В воскресенье, 17 ноября, «Трактор» сразится с «Автомобилистом» на домашнем поле. А болельщики смогут дать отпор гриппу и прямо во время матча привиться от опасной болезни.

— Для этого на территории ледовой арены «Трактор» оборудуют медицинские пункты. Перед прививкой каждого человека обязательно осмотрят на предмет противопоказаний. Также медикам будет нужно показать паспорт и медицинский полис, — сообщает пресс-служба мэрии.

Ставить прививки начнут в 15.00. Медики будут ждать всех желающих до конца матча.

Не забывайте, что хоккейные матчи проходят при большом скоплении зрителей. Это повышает риск заразиться гриппом во время игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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