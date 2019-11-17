Челябинск ждет резкий перепад температур
Потепление на Южном Урале сменится резким похолоданием. На следующей неделе температура упадет до -23 градусов, обещает Гидрометцентр России.
В понедельник, 18 ноября, еще будет тепло: около 0 градусов днем, пройдет снег с дождем, ощущения вполне комфортные.
В ночь на вторник, 19 ноября, температура резко опустится до -22 градусов, днем в Челябинске -18 градусов.
В ночь на среду, 20 ноября, -23 градуса, днем -14 градусов, снег.
Ночные температуры до конца следующей недели составят -18...-14 градусов, днем -10...-6. Осадков в конце недели не будет.
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ИСТОЧНИК KP.RU