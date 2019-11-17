Кладовщица полгода выносила со склада монтажную пену в Челябинской области
В Миассе поймали нечистую на руку кладовщицу. Женщина работала старшим кладовщиком и более, чем полгода, выносила со склада доверенное ей имущество частной организации.
— Хозяева склада начали бить тревогу, когда заметили, что пропала целая партия монтажной пены. Ущерб составил 200 тысяч рублей. Установить причастного к кражам помогла полиция. За воровство была задержана старший кладовщик склада, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На 46-летнюю женщину завели уголовное дело. Ей грозят шесть лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU