Кладовщица полгода выносила со склада монтажную пену в Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-17T12:47:17+03:00

Женщина воровала востребованный товар и продавала на сторону. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А теперь может сесть на шесть лет

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В Миассе поймали нечистую на руку кладовщицу. Женщина работала старшим кладовщиком и более, чем полгода, выносила со склада доверенное ей имущество частной организации.

— Хозяева склада начали бить тревогу, когда заметили, что пропала целая партия монтажной пены. Ущерб составил 200 тысяч рублей. Установить причастного к кражам помогла полиция. За воровство была задержана старший кладовщик склада, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На 46-летнюю женщину завели уголовное дело. Ей грозят шесть лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU