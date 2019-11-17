Челябинская область оказалась в конце рейтинга по доступности спорта
Портал Domofond провел опрос россиян на предмет доступности мест для занятия спортом и отдыха. Увы, Челябинская область показала себя не с лучшей стороны. Региона оказался в хвосте этого рейтинга.
Челябинск занял седьмое место из десяти городов-миллионников. Хуже нас дела обстоят только в Волгограде и в Омске.
А в десятку худших городов России вошел Златоуст.
Самыми спортивными городами стали Кудрово, Долгопрудный и Геленджик.
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ИСТОЧНИК KP.RU