Челябинская область оказалась в конце рейтинга по доступности спорта

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-17T13:58:06+03:00

Для многих спорт все еще недоступен. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Портал Domofond провел опрос россиян на предмет доступности мест для занятия спортом и отдыха. Увы, Челябинская область показала себя не с лучшей стороны. Региона оказался в хвосте этого рейтинга.

Челябинск занял седьмое место из десяти городов-миллионников. Хуже нас дела обстоят только в Волгограде и в Омске.

А в десятку худших городов России вошел Златоуст.

Самыми спортивными городами стали Кудрово, Долгопрудный и Геленджик.

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ИСТОЧНИК KP.RU