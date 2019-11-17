Из-за ссоры с женой житель Челябинска выпрыгнул с пятого этажа
ЧП случилось в воскресенье, 17 ноября, на улице Барбюса, 69Б, в Ленинском районе города. Читатель паблика «Регион-74» утверждает, что его сосед из ближайшего дома выпрыгнул с пятого этажа.
— Человек спрыгнул с балкона 5 этажа. Вроде как, из-за ссоры с супругой. Скорая приехала спустя десять минут. Мужчина, кажется, жив, — сообщил подписчик паблика.
На балконе осталось открытой дверь. Фото: сообщество "Регион-74".
КП-Челябинск выясняет подробности происшествия. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уже начали проверять информацию из соцсетей и обещают дать комментарий позже.
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ИСТОЧНИК KP.RU