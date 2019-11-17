2019-11-17T14:32:28+03:00
Происшествия

Из-за ссоры с женой житель Челябинска выпрыгнул с пятого этажа

По словам очевидцев, мужчина жив
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчина выпрыгнул с балкона на пятом этаже. Фото: сообщество "Регион-74".Мужчина выпрыгнул с балкона на пятом этаже. Фото: сообщество "Регион-74".
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ЧП случилось в воскресенье, 17 ноября, на улице Барбюса, 69Б, в Ленинском районе города. Читатель паблика «Регион-74» утверждает, что его сосед из ближайшего дома выпрыгнул с пятого этажа.

— Человек спрыгнул с балкона 5 этажа. Вроде как, из-за ссоры с супругой. Скорая приехала спустя десять минут. Мужчина, кажется, жив, — сообщил подписчик паблика.

На балконе осталось открытой дверь. Фото: сообщество "Регион-74".

На балконе осталось открытой дверь. Фото: сообщество "Регион-74".

КП-Челябинск выясняет подробности происшествия. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области уже начали проверять информацию из соцсетей и обещают дать комментарий позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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