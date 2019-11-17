2019-11-17T15:30:26+03:00
Происшествия

Легковушка разнесла дорожное ограждение на перекрестке в Челябинске

И едва не вылетела на тротуар
Лидия ПЕСКОВА
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Одну машину выкинуло на газон. Фото: Ринат Ребров.Одну машину выкинуло на газон. Фото: Ринат Ребров.
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ДТП произошло в воскресенье, 17 ноября, на перекрестке Салавата Юлаева и Братьев Кашириных в Челябинске. Последствия ДТП можно увидеть в социальных сетях. Очевидцы аварии выложили туда свои снимки.

Одна из машин после столкновения осталась стоять на проезжей части. Другая вылетела на газон, снеся несколько секций дорожного ограждения.

На этом снимке хорошо видно, как далеко разлетелись секции забора. Фото: Ринат Ребров.

На этом снимке хорошо видно, как далеко разлетелись секции забора. Фото: Ринат Ребров.

— Забор помог остановить летящий автомобиль. Машина остановилась всего в паре метров от пешеходного тротуара. Однако секции ограждения полетели дальше и только чудом не задели пешеходов, — рассказывает очевидец событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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