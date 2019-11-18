Загадка про смерть в учебнике для второклассников возмутила жителей Челябинской области
Житель Магнитогорска Алексей Малков поделился в соцсети фотографией страницы из учебника по русскому языку. Ученикам второго класса предлагаю отгадать загадку:
Летит — молчит.
Лежит — молчит.
Когда умрет,
Тогда ревет.
Во-первых, люди возмутились содержанию.
— Употреблять слово «умрет» в детской загадке — по-моему, это дебилизм. Можно же использовать в учебнике слова созидательные, а не деструктивные. Русский язык богат! — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Егор Запьянцев.
А во-вторых, даже взрослые не смогли отгадать эту загадку. Были предложены варианты: колобок, лук, град и т.д. Только в Интернете они смогли найти правильный ответ. Это снег.
Жители Магнитогорска принялись ругать современную систему образования.
— Но это отнюдь не новшество, а народная загадка, которую знали еще наши дедушки и бабушки, — комментирует КП-Челябинск учитель русского языка Алла Федотова. — Программа Эльконина и Давыдова. Считается не самой простой, поэтому редкая школа по ней занимается. В основном, гимназии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU