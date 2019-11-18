В Челябинске резко похолодает до -22 градусов Цельсия
Новая неделя в плане погоды продолжила курс прошлой. В Челябинске довольно тепло для ноября: -1...+1 градус Цельсия.В отдельных районах области — небольшой снег. Но уже со вторника, 19 ноября, синоптики прогнозируют похолодание. Причем резкое.
19 ноября в Челябинской области ожидается до -23 градусов Цельсия. Затем столбик термометра поднимется.
В среду, 20 ноября, днем по прогнозу должно быть -14 градусов, снег. Дальше ночные температуры до конца недели составят -18...-14 градусов, днем будет -10...-6. Осадков в конце недели не обещают.
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ИСТОЧНИК KP.RU