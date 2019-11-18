Жительница Челябинска планирует открыть центр для детей с аутизмом

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-18T06:56:28+03:00

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Елена Жернова руководит организацией помощи детям «Звездный дождь». Здесь помогают семьям, в которых воспитывают детей с синдромом Дауна и аутизмом. Она планирует открыть центр для детей с особенностями развития.

— Не планирую никуда уезжать из Челябинска. Хочу сделать центр, в котором поддерживали бы семьи. Чтобы дети получали раннюю помощь, основанную на практиках с доказанной эффективностью. Где ребята могли бы учиться и получать профессию. Готова развивать профилактическую стоматологию для детей с аутизмом. Хочу, чтобы Челябинск стал первым городом, в котором массово лечат зубы детям с аутизмом без наркоза. Детям с особенностями очень тяжело себя контролировать, поэтому везде им зубы лечат только под общим наркозом. Мы разработали оригинальную технологию лечения, коллеги из других городов ее перенимают, — рассказала Елена изданию LentaChel.ru.

Жернова также отметила, что не готова покидать Челябинск.

— У нас очень удобные дороги, хорошо устроенные съезды возле светофоров, что избавляет от пробок. Очень нравится, что в центре сосновый бор. У нас замечательный сквер на Алом поле, приятный центр города. У нас в городе приличные театры, — рассказала челябинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU