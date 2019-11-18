В Челябинской области больше животных стало погибать от бешенства
На прошлой неделе в Челябинской области зафиксировали два случая гибели животных от бешенства. В Снежинске погибла кошка, а в лесах Кунашакского района обнаружили труп лисы. Еще неделей ранее в Коркино нашли еще одно тело рыжей хищницы, которая погибла от бешенства.
— Где зафиксированы смерти животных от бешенства — ввели карантин. Сотрудники местных ветстанций проверяют условия содержания животных. Подворный обход позволяет проверить условия содержания животных и выявить заболевших, — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области
Чтобы животные не могли заразиться, их нужно прививать от бешенства. Всем фермерами и жителям сел, которые держат скотину, также рекомендовали привить зверей. Всего с начала 2019 года на территории области выявлены 60 случаев бешенства. Для сравнения, за прошлый год к ноябрю было всего 40 таких инцидентов.
Бешенство — смертельное заболевание как для животных, так и для человека, который имел даже незначительный контакт с заболевшим четвероногим, например, погладил его. По ветправилам все больные животные или подозрительные подвергаются эвтаназии.
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