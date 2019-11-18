К владельцам частных интернатов для пожилых на Южном Урале нагрянули с незапланированными проверками

18 Нояб. 13:51 2019-11-18T13:51:46+03:00

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Собственники южноуральских частных интернатов для пожилых граждан столкнулись с незапланированными проверками различных ведомств. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», к ним нагрянули представители администраций, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росздравнадзора и инспекции по труду.

Поводом стал скандал с пансионатом «Золотая осень», где истощенных постояльцев, в недельных памперсах со следами укусов клопов и признаками чесотки, экстренно вывезли из учреждения.

— Нехорошая тенденция. Частник думает: завел свой скромный бизнес на костях, никто не отслеживает качество услуг, можно относиться к старикам как к списанным вещам, исправно получать оплату. Забывает частник, что бизнес-то у него связан с живыми душами и решает он социально-экономическую проблему федерального масштаба, от которой власти избавиться пока не в состоянии (денег на муниципальные интернаты нет, очереди в них десятилетние), — рассуждают авторы «Челябушки». — То же самое происходит с частными детскими садами, где на воспитанников кричат, держат в четырех стенах без прогулок и кормят холодными макаронами (ДОУ по госпрограмме в стране строятся медленно и демографические потребности не покрывают).

К чему приведут эти срочные правительственные проверки, и поднимут ли они уровень оказания услуг? Ждем новостей.