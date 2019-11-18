2019-11-18T16:19:10+03:00
Происшествия

В Челябинской области погиб водитель, более ста раз нарушивший правила

Его легковушка влетела под фуру
Ольга АНТОНОВА
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Водитель легкового Датсуна погиб после столкновения его автомобиля с фурой. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.Водитель легкового Датсуна погиб после столкновения его автомобиля с фурой. Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области.
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Трагедия случилась на дороге ВахрушевоКопейск в субботу, 16 ноября. В вечерних сумерках случилась лобовая авария: 55-летний водитель легкового авто Датсун выехал на встречную полосу.

На этом участке дороги обгон разрешен, но по неустановленным пока обстоятельствам легковой автомобиль залетел под фуру Мерседес. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, водитель Датсуна погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что погибший не имел права управления автомобилем: в сентябре он лишился корочек, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования.

Более того, при проверке водителя по базам информационного учета ГИБДД инспекторы выяснили, что за нарушения правил дорожного движения он был оштрафован более 100 раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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