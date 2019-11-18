Свалку ртутных ламп обнаружили в Челябинской области
В Кусинском районе местные жители пожаловались, что в районе поселка Движенец устроили нелегальную свалку опасных отходов. На место отправилась прокурорская проверка. Ревизоры обнаружили сотни люминесцентных ламп. В их составе опасная для природы и человека ртуть.
Токсичную помойку устроили вблизи заброшенной стройки молокозавода. Формально земля в ведении администрации Кусы. Примечательно, что о свалке знали как минимум последние полгода, но местные чиновники не ликвидировали опасные отходы.
— Такие лампы относятся к первому классу опасности — люминесцентные ртутьсодержащие лампы. Являются чрезвычайно опасными по степени воздействия на человека и окружающую среду, — рассказали сайту «Медиазавод» в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать местную мэрию ликвидировать свалку.
Сегодня в Челябинской области существует проблема с выбросом люминесцентных ламп. Их принимают некоторые управляющие компании. Позвоните в свою и узнайте, есть ли у них пункт сбора. Также решить проблему поможет проект «Экотакси».
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ИСТОЧНИК KP.RU