Школьник из Челябинска поразил Максима Галкина кругами Деласала
Накануне по «Первому каналу» показали выпуск шоу «Лучше всех», в котором участвовал челябинец. Семену Калистратову еще только семь лет. Но он уже исполняет на спортивных снарядах фантастические пируэты.
Как пишет сайт Hornews.com, покорился Семену и гимнастический конь. На нем парень выполняет сложнейший гимнастический элемент — круги Деласала. Это вращения ногами в воздухе при упоре на руки.
Во время интервью с ведущим выпуска Максимом Галкиным Семен заставил шоумена рухнуть на диван. Дело в том, что артист спросил о достижениях парнишки. Тот ответил, что уже дважды становился чемпионом мира по фитнесу. После этого Галкин «потерял сознание».
Карьера спортсмена началась в четыре года. Сегодня он посвящает тренировкам по три часа в день и отдыхает только в воскресенье. У челябинца есть уже второй взрослый разряд по гимнастике, в то время как его ровесники едва вытягивают третий юношеский.
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ИСТОЧНИК KP.RU