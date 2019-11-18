Школьник из Челябинска поразил Максима Галкина кругами Деласала

18 Нояб. 16:57 2019-11-18T20:25:06+03:00

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Накануне по «Первому каналу» показали выпуск шоу «Лучше всех», в котором участвовал челябинец. Семену Калистратову еще только семь лет. Но он уже исполняет на спортивных снарядах фантастические пируэты.

Как пишет сайт Hornews.com, покорился Семену и гимнастический конь. На нем парень выполняет сложнейший гимнастический элемент — круги Деласала. Это вращения ногами в воздухе при упоре на руки.

Во время интервью с ведущим выпуска Максимом Галкиным Семен заставил шоумена рухнуть на диван. Дело в том, что артист спросил о достижениях парнишки. Тот ответил, что уже дважды становился чемпионом мира по фитнесу. После этого Галкин «потерял сознание».

Карьера спортсмена началась в четыре года. Сегодня он посвящает тренировкам по три часа в день и отдыхает только в воскресенье. У челябинца есть уже второй взрослый разряд по гимнастике, в то время как его ровесники едва вытягивают третий юношеский.

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ИСТОЧНИК KP.RU