Отмена уроков в Челябинске 20 ноября: утром оказалось недостаточно холодно

СЕГОДНЯ 04:18 2019-11-20T10:44:08+03:00

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Ночью с 19 на 20 ноября в некоторых районах Челябинской области было до -35 градусов Цельсия. Однако, в самой южноуральской столице — значительно теплее. Поэтому надежды школьников на отмену занятий утром в среду не оправдались.

— Сегодня, 20 ноября 2019 года, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска.

В 6 часов утра в Челябинске -21 градус Цельсия. Днем, согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, ожидается -15... -17 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

Напомним, информацию об отмене занятий в школах города Челябинска можно узнать

* по бесплатному телефону горячей линии (городской) 063;

* на сайте еdds74.ru;

* на сайте bezopasnost112.ru;

* а также в средствах массовой информации, в том числе на нашем сайте chel.kp.ru.

Температурную шкалу отмены занятий в школах смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU