2019-11-20T10:44:08+03:00
Общество

Отмена уроков в Челябинске 20 ноября: утром оказалось недостаточно холодно

Школьники учатся
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дети пошли в школу.Дети пошли в школу.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

Ночью с 19 на 20 ноября в некоторых районах Челябинской области было до -35 градусов Цельсия. Однако, в самой южноуральской столице — значительно теплее. Поэтому надежды школьников на отмену занятий утром в среду не оправдались.

— Сегодня, 20 ноября 2019 года, занятия в школах города Челябинска проводятся в обычном режиме, — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска.

В 6 часов утра в Челябинске -21 градус Цельсия. Днем, согласно прогнозу челябинского гидрометцентра, ожидается -15... -17 градусов. Ветер северный 4-9 м/с.

Напомним, информацию об отмене занятий в школах города Челябинска можно узнать

* по бесплатному телефону горячей линии (городской) 063;

* на сайте еdds74.ru;

* на сайте bezopasnost112.ru;

* а также в средствах массовой информации, в том числе на нашем сайте chel.kp.ru.

Температурную шкалу отмены занятий в школах смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином
Автокредит в Челябинвестбанке можно получить без КАСКО и по выгодной ставке
Поддержали демографию: названы самые многодетные депутаты Челябинска
Новобранцев в Челябинской области отправят на прививки
Текслер предложил южноуральцам писать ему о плохой уборке дорог
«Падает прямо в тарелки»: школу с плесенью в столовой в Челябинской области проверила комиссия
Регоператор обжалует решение суда, признавшего недействительным аукцион на вывоз мусора в Челябинске
В лесу под Челябинском взяли с поличным наркодиллера
«Полночи чистили дорогу»: коммунальная авария оставила без воды часть северо-запада Челябинска
Рэпер Тимати вышел на лед с хоккеистами «Трактора» в Челябинске
Жительница Екатеринбурга, пострадавшая в ДТП с Андреем Косиловым в Челябинской области, вышла из комы
Из воинской части в Челябинской области пропал солдат-контрактник
«Не знаю размер зарплаты и соцпакета»: Лев Владов о выдвижении на пост главного архитектора Челябинска
«Хватит ныть!»: в Зауралье поставили дерево счастья за 228 тысяч рублей
«А еще они вкусные!»: жителей Челябинской области удивили ледяные колокольчики в нацпарке «Таганай»
Жители Челябинска собирают новогодние кульки для бездомных и пенсионеров
Финский «Йокерит» снова стал «заколдованной» командой для «Трактора»
В Челябинской области осудили сотрудницу управляющей компании за удар в глаз клиентке
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Жителей Челябинска возмутила укладка асфальта в снег