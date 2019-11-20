«А еще они вкусные!»: жителей Челябинской области удивили ледяные колокольчики в нацпарке «Таганай»

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-20T05:12:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Природа творит настоящие чудеса. Прогуливаясь в национальном парке «Таганай», южноуральцы заметили на речке Тесьма необычные льдинки, которые по форме напоминают колокольчики. Люди делятся своими снимками в соцсетях.

— А еще они очень вкусные, — подписала свое фото в паблике «Регион-74 | Златоуст» Мария Трофимова и поставила веселый смайлик.

Возможно, замерзшая речная водица действительно хороша на вкус, но все же облизывать сосульки не советуем.

Жители Златоуста говорят, что такие колокольчики появляются на Таганае каждый год.

— Если бывать у природы в гостях чаще, то можно понять: то, что для нас чудеса — для нее обычное дело, — написала Лариса Щепетова и выложила фото 2018 года.

Ледяные колокольчики в 2018 году. Фото: Лариса Щепетова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU