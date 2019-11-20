«А еще они вкусные!»: жителей Челябинской области удивили ледяные колокольчики в нацпарке «Таганай»
Природа творит настоящие чудеса. Прогуливаясь в национальном парке «Таганай», южноуральцы заметили на речке Тесьма необычные льдинки, которые по форме напоминают колокольчики. Люди делятся своими снимками в соцсетях.
— А еще они очень вкусные, — подписала свое фото в паблике «Регион-74 | Златоуст» Мария Трофимова и поставила веселый смайлик.
Возможно, замерзшая речная водица действительно хороша на вкус, но все же облизывать сосульки не советуем.
Жители Златоуста говорят, что такие колокольчики появляются на Таганае каждый год.
— Если бывать у природы в гостях чаще, то можно понять: то, что для нас чудеса — для нее обычное дело, — написала Лариса Щепетова и выложила фото 2018 года.
Ледяные колокольчики в 2018 году. Фото: Лариса Щепетова.
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ИСТОЧНИК KP.RU