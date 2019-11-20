«Хватит ныть!»: в Зауралье поставили дерево счастья за 228 тысяч рублей
Администрация Кургана потратила более миллиона рублей на топиарии, которые украсили улицы города. Это декоративные скульптуры, похожие на стриженные кустарники в виде разных фигур.
Цены с сайта госзакупок:
дерево счастья — 228 тыс. руб,
яблоко с бабочкой — 257 тыс. руб,
три матрешки — 334 тыс. руб,
медведь — 75 тыс. руб. и т.д.
Курган украсили искуственные топиарии. Фото: официальный сайт муниципального образования г. Курган
Жители города такую расточительность не оценили. Они считают, что отсутствие украшений в городе — не главная его проблема.
— Зарплаты урезают, сокращения в городе, а эту фигню ненужную ставят, да еще и за такие деньги! — возмутился подписчик паблика «Типичный Курган» в ВК Василий Малеев.
— На эти деньги во все дворы детские площадки можно было сделать, — подхватил Владимир Добрынин.
— Каждый день иду домой по убитым тротуарам. Зато топиариев натыкали, — написала Наталья Фалькова.
Но так думают не все.
— Хватит ныть! город преображается, а вы недовольны! Пусть эти фигуры радуют людей! — высказался Владимир Хохлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU