«Хватит ныть!»: в Зауралье поставили дерево счастья за 228 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-20T05:40:00+03:00

Город украсили на миллион, но не все это оценили

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Администрация Кургана потратила более миллиона рублей на топиарии, которые украсили улицы города. Это декоративные скульптуры, похожие на стриженные кустарники в виде разных фигур.

Цены с сайта госзакупок:

дерево счастья — 228 тыс. руб,

яблоко с бабочкой — 257 тыс. руб,

три матрешки — 334 тыс. руб,

медведь — 75 тыс. руб. и т.д.

Курган украсили искуственные топиарии. Фото: официальный сайт муниципального образования г. Курган

Жители города такую расточительность не оценили. Они считают, что отсутствие украшений в городе — не главная его проблема.

— Зарплаты урезают, сокращения в городе, а эту фигню ненужную ставят, да еще и за такие деньги! — возмутился подписчик паблика «Типичный Курган» в ВК Василий Малеев.

— На эти деньги во все дворы детские площадки можно было сделать, — подхватил Владимир Добрынин.

— Каждый день иду домой по убитым тротуарам. Зато топиариев натыкали, — написала Наталья Фалькова.

Но так думают не все.

— Хватит ныть! город преображается, а вы недовольны! Пусть эти фигуры радуют людей! — высказался Владимир Хохлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU