Из воинской части в Челябинской области пропал солдат-контрактник

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-20T06:19:02+03:00

Молодого человека нет больше недели

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В Чебаркуле пропал 22-летный военнослужащий Андрей Обухов. Информацию об исчезновении разместили в соцсетях.

— С 11 ноября не выходит на связь. Последнее место нахождение — Чебаркуль, воинская часть (так как там служит), — написали в группе «Типичный Чебаркуль». — Кто имеет какую-либо информацию, просим сообщить! Номер телефона 8-902-806-73-00.

В комментариях также пишут, что 26 октября молодой человек находится в отпуске, а 11 ноября была зарплата.

— Да может в ДОСе (Доме офицерского состава, — Прим. ред.) где на квартире завис, — предполагает Дмитрий Ершов.

Отметим, что в Чебаркуле до сих пор не нашли еще одного контрактника — 20-летнего Николая Фендрикова, который приехал служить из Оренбургской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU