Регоператор обжалует решение суда, признавшего недействительным аукцион на вывоз мусора в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-20T08:21:24+03:00

Челябинцы с содроганием вспоминают мусорный коллапс в 2018 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Центре коммунального сервиса прокомментировали решение Арбитражного суда, который признал недействительным аукцион на вывоз мусора в Металлургическом, Калининском и Ленинском районах Челябинска.

— Считаем необходимым подчеркнуть, что требование ООО «ГорЭкоЦентр+» о признании недействительным контракта на вывоз отходов, заключенного по итогам торгов, суд оставил без удовлетворения. Из чего следует, что договор является правомерным, — сообщает пресс-служба ЦКС. — Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме и никакой мусорный коллапс Челябинску не грозит.

Решение еще не вступило в силу. ЦКС намерен обжаловать его.

Начальная цена контракта на вывоз мусора с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года составила 1,2 млрд руб. По итогам аукциона контракт заключен с единственным участником закупки — компанией «Эковывоз». По мнению УФАС, регоператор не определил прозрачные условия документации. Нарушения могли привести к увеличению тарифа.

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ИСТОЧНИК KP.RU