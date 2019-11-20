2019-11-20T08:21:24+03:00
Общество

Регоператор обжалует решение суда, признавшего недействительным аукцион на вывоз мусора в Челябинске

Разбираемся, грозит ли городу очередной мусорный коллапс
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Челябинцы с содроганием вспоминают мусорный коллапс в 2018 годуЧелябинцы с содроганием вспоминают мусорный коллапс в 2018 годуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Центре коммунального сервиса прокомментировали решение Арбитражного суда, который признал недействительным аукцион на вывоз мусора в Металлургическом, Калининском и Ленинском районах Челябинска.

— Считаем необходимым подчеркнуть, что требование ООО «ГорЭкоЦентр+» о признании недействительным контракта на вывоз отходов, заключенного по итогам торгов, суд оставил без удовлетворения. Из чего следует, что договор является правомерным, — сообщает пресс-служба ЦКС. — Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме и никакой мусорный коллапс Челябинску не грозит.

Решение еще не вступило в силу. ЦКС намерен обжаловать его.

Начальная цена контракта на вывоз мусора с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года составила 1,2 млрд руб. По итогам аукциона контракт заключен с единственным участником закупки — компанией «Эковывоз». По мнению УФАС, регоператор не определил прозрачные условия документации. Нарушения могли привести к увеличению тарифа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином
Автокредит в Челябинвестбанке можно получить без КАСКО и по выгодной ставке
Поддержали демографию: названы самые многодетные депутаты Челябинска
Новобранцев в Челябинской области отправят на прививки
Текслер предложил южноуральцам писать ему о плохой уборке дорог
«Падает прямо в тарелки»: школу с плесенью в столовой в Челябинской области проверила комиссия
В лесу под Челябинском взяли с поличным наркодиллера
«Полночи чистили дорогу»: коммунальная авария оставила без воды часть северо-запада Челябинска
Рэпер Тимати вышел на лед с хоккеистами «Трактора» в Челябинске
Жительница Екатеринбурга, пострадавшая в ДТП с Андреем Косиловым в Челябинской области, вышла из комы
Из воинской части в Челябинской области пропал солдат-контрактник
«Не знаю размер зарплаты и соцпакета»: Лев Владов о выдвижении на пост главного архитектора Челябинска
«Хватит ныть!»: в Зауралье поставили дерево счастья за 228 тысяч рублей
«А еще они вкусные!»: жителей Челябинской области удивили ледяные колокольчики в нацпарке «Таганай»
Отмена уроков в Челябинске 20 ноября: утром оказалось недостаточно холодно
Жители Челябинска собирают новогодние кульки для бездомных и пенсионеров
Финский «Йокерит» снова стал «заколдованной» командой для «Трактора»
В Челябинской области осудили сотрудницу управляющей компании за удар в глаз клиентке
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Жителей Челябинска возмутила укладка асфальта в снег