Автокредит в Челябинвестбанке можно получить без КАСКО и по выгодной ставке

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-20T12:02:45+03:00

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Челябинвестбанк снизил ставки по кредитам на автомобили. Ставки снижены по всем программам: по кредитам на новые автомобили и автомобили с пробегом, на легковые и грузовые транспортные средства. Также снижена ставка по кредитам на автомобили премиум-класса стоимостью от 2,5 млн рублей.

Для клиентов, приобретающих в кредит легковой автомобиль, актуальна приятная и выгодная возможность не страховать автомобиль по риску КАСКО.

Доступность получения автокредита повысилась также и за счет того, что банк значительно уменьшил размер минимального первоначального взноса по кредитам, как на новые, так и на подержанные авто.

Также в Челябинвестбанке можно рефинансировать автокредит, взятый в другом банке на приобретение нового или подержанного авто. Это может потребоваться, если клиент хочет уменьшить ежемесячный платеж, увеличить срок кредитования, снизить полную стоимость кредита.

Подробные условия по автокредитам в Челябинвестбанке на сайте.

Консультации — по телефону круглосуточной справочной службы 268-00-88.

Отправить предварительную заявку на кредит можно на сайте банка.

ПАО Челябинвестбанк Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493

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