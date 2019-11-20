«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-20T10:00:03+03:00

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Воспитанник «Трактора», ныне выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, вспоминая историю с кокаиновым скандалом, рассказал, что воспринял трехматчевую дисквалификацию НХЛ спокойно и старался сосредоточиться на спорте.

— Не хотелось жить прошлыми ошибками или заслугами. Я сейчас наилучшим образом могу себя показать только через хоккей. Получаю от этого удовольствие. Но, как уже говорил, долго мучиться и играть тоже не собираюсь, когда мне будет под старую ж**** лет, — рассказал Кузя в интервью «Спорт-Экспрессу». — Как только почувствую, что я не на том уровне, закончу. Позориться не хотелось бы.

Что касается дисквалификации на четыре года от Международная федерация хоккея на льду, из-за чего Евгения Кузнецова не будет привлекать в сборную России, хоккеист лишь посмеялся, отметив, что ему уже 27 лет.

— Не мне судить, есть правила. Как я уже сказал, давно забыл все, что было до этого. Стараюсь думать только о хорошем, о будущем, — добавил он.

Напомним, весной в сети появилось видео с Евгением Кузнецовым, сидящим в номере гостиницы возле столика с двумя дорожками белого порошка. Сам игрок заявил, что оно было снято год назад — летом 2018 года в Лас-Вегасе, после победы в Кубке Стэнли.

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ИСТОЧНИК KP.RU