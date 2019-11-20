В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-20T10:13:21+03:00

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Жители Магнитогорска обсуждают лису, которую заметили на лице Зеленый лог, неподалеку от детских садов №66 и 73, сообщает «Челябинск сегодня».

— Лиса разгуливает возле детского сада. Слышали, что объявлен карантин по бешенству животных. Будьте осторожнее, — пишет автор фото в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

— Она просто не в курсе про карантин, вот и пришла, — шутят жители в комментариях.

По словам местных жителей, в этом районе часто разгуливают лисы. В основном они выбираются в город по ночам, чтобы найти себе еду в мусорных контейнерах.

— Насколько знаю, если лиса приходит к людям и не боится их, то она бешенством болеет. А эта шугливая, — пишет Антон Демидов

— Напугали, теперь ребенка в садик водить не буду пока ее не поймают, — пишет Виталий Слепухин.

Отметим, что по данным Россельхознадзора, что за неделю с 8 по 15 ноября на территории Челябинской области зарегистрированы два случая бешенства животных: в Снежинске погибла кошка, в Кунашакском районе — лиса. В начале месяца в деревне Шумаки Коркинского района был обнаружен труп бешеной лисы.

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ИСТОЧНИК KP.RU