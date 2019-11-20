2019-11-20T13:06:42+03:00
Спорт

Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам

Финский легионер на официальном сайте черно-белых поделился впечатлениями о КХЛ и Челябинске
Алексей МИКУШИН
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Фото: ХК ТракторФото: ХК Трактор
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Легионер «Трактора» Эссе Виртанен — бронзовый призер чемпионата своей страны, игрок сборной Суоми, лучший бомбардир среди защитников черно-белых в этом сезоне — 11 (4+7) очков в этом сезоне в интервью официальному сайту клуба поделился с болельщиками своими впечатлениями об игре в КХЛ, о жизни в Челябинске:

— Я живу в отличном районе, многие ребята из команды живут рядом. Нравится парк Гагарина, мы побывали там с моей женой Сусанной. Когда она приедет еще раз, то обязательно сходим туда снова.

Эссе также рассказал, что в декабре к нему приедет супруга и его брат-близнец Вилле. Он очень по ним скучает. А еще сожалеет, что в Челябинск проблематично перевезти двух его любимых такс — Луну и Эви.

Виртанен считает, что КХЛ схожа с финской хоккейной лигой, но уровень российского чемпионата повыше.

Финский игрок, говоря о «сложностях перевода», признался, что «в ресторанах или магазинах иногда может возникнуть недопонимание, но всегда можно открыть Google Translate на телефоне. К тому же, некоторые слова и фразы я уже выучил... С финскими игроками в КХЛ мы видимся только на арене, я рад, что есть с кем поговорить на родном языке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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