В Челябинске мать малыша сама выписала ребенку «здоровую» справку

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-20T14:46:29+03:00

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Инцидент произошел на Северо-Западе Челябинска, в детской поликлинике № 8. Мама детсадовца попросила сотрудников регистратуры поставить печать на справке, но документ оказался фальшивым.

Как рассказывает сама женщина, она последовала совету из интернета. В одном из чатов другие мамы делились своим опытом подделки справок. Тратить время на доктора женщине не хотелось, и она распечатала бланк, заполнила его от руки и попыталась сдать в регистратуру. Обман заметила регистратор и сообщила обо всем главврачу.

— Когда вскрылся обман, в поликлинике находилась сотрудник полиции. Она показала женщине удостоверение и стала расспрашивать, откуда та взяла поддельную справку. Но писать заявление на мошенницу мы не стали. Просто дали понять, что это уголовное преступление, — говорит главврач поликлиники Антон Рыжий.

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ИСТОЧНИК KP.RU