2019-11-20T14:46:29+03:00
Общество

В Челябинске мать малыша сама выписала ребенку «здоровую» справку

И пришла заверить ее в поликлинику
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Подмену заметили в регистратуре.Подмену заметили в регистратуре.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел на Северо-Западе Челябинска, в детской поликлинике № 8. Мама детсадовца попросила сотрудников регистратуры поставить печать на справке, но документ оказался фальшивым.

Как рассказывает сама женщина, она последовала совету из интернета. В одном из чатов другие мамы делились своим опытом подделки справок. Тратить время на доктора женщине не хотелось, и она распечатала бланк, заполнила его от руки и попыталась сдать в регистратуру. Обман заметила регистратор и сообщила обо всем главврачу.

— Когда вскрылся обман, в поликлинике находилась сотрудник полиции. Она показала женщине удостоверение и стала расспрашивать, откуда та взяла поддельную справку. Но писать заявление на мошенницу мы не стали. Просто дали понять, что это уголовное преступление, — говорит главврач поликлиники Антон Рыжий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Знаковое событие для российского правосудия»: в Челябинске открылся новый суд
Чиновник, объявивший войну маршруткам в Челябинске, будет отвечать за экологию в Башкирии
«Жить было негде»: смертельно больной житель Челябинска стал звездой «Дома-2»
С такими «русалками» не утонешь: златоустовская «Уралочка» начала чемпионат страны с 10 побед
Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»
Кутюрье из Челябинска организовала яркую фотосессию для дам с королевским размером
Леса Челябинской области оборудуют видеокамерами
Челябинской области угрожает пневмония, которую очень трудно расслышать
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
Накануне резкого скачка цен на услуги наркологов в Челябинской области закончились бланки
Защитник «Трактора» Эссе Виртанен рассказал, что скучает по жене Сусанне и двум домашним собачкам
Маленький Лева с больным сердцем выучил слово «доктор» и готовится в перелету из Челябинска в Санкт-Петербург
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Названа причина коммунальной аварии, из-за которой остался без тепла военный городок
В Челябинской области заброшенные пашни возвращают под поля
В Магнитогорске лиса разгуливала возле детского садика
Губернатор Алексей Текслер отправил чиновников в соцсети
«Получаю удовольствие»: хоккеист из Челябинска Евгений Кузнецов рассказал о жизни после скандала с кокаином