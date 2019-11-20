2019-11-20T16:57:04+03:00
Общество

Шоумен из Челябинска сыграл нового героя сериала «САШАТАНЯ»

Арсен Карапетян поделился забавной историей со съемок
Ирина Фадюшина
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Герой Арсена Гриша будет работать в офисе у СашиГерой Арсена Гриша будет работать в офисе у СашиФото: кадр с видео
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Челябинский шоумен Арсен Карапетян снялся в популярном сериале «СашаТаня» на телеканале ТНТ. В новом сезоне он сыграет Гришу — племянника Артура Микаэляна. Ранее этот герой регулярно появлялся в эпизодах в роли друга Саши и Тани, сообщает пресс-служба телеканала.

По сценарию, Гриша попал в контору к Сергееву, что называется «по знакомству» — попросил добрый дядюшка взял. При этом у молодого человека реально есть только один навык — уверенный пользователь кулера.

Арсен вспоминает как во время съемок получил «производственную травму»… чипсами!

— Была сцена, когда я заходил в переговорную, доставал пиво и мне необходимо было съесть чипсы. Я должен был их постоянно есть и говорить: чипсы, чипсы, чипсы, — рассказал Карапетян. — Мы снимали, снимали, снимали эту сцену, да так, что я расцарапал себе рот этими чипсами.

В итоге вредные чипсы заменили на сушенные яблоки, чему шоумен оказался безгранично рад и был готов к новым трудовым подвигам.

— Благодарю каждого, кто рад за меня искренне. Я работаю там, где надо! — написал Арсен на своей странице в соцсети.

Подписчики и друзья оставили много комментариев в поддержку шоумена.

— Считай, что у «СашиТани» вырастут рейтинги, потому что до этого не смотрела, а с тобой посмотрим, — пишет Евгения Осокина.

— Этот чувак в телеке вел у меня свадьбу! — пишет Павел Князев.

Ведущий из Челябинска в сериале САШАТАНЯ .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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