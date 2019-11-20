2019-11-20T17:05:30+03:00
Спорт

С такими «русалками» не утонешь: златоустовская «Уралочка» начала чемпионат страны с 10 побед

Легендарный ватерпольный клуб отметил день рождение успехами в национальном чемпионате и на международном турнире
Алексей МИКУШИН
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Глава региона Алексей Текслер вручил награды «уралочкам» за победу в международном Кубке губернатора-2019Глава региона Алексей Текслер вручил награды «уралочкам» за победу в международном Кубке губернатора-2019
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«С места в карьер», или со старта — в лидеры! После двух туров Суперлиги чемпионата России «Динамо-Уралочка» прочно закрепилась среди лидеров турнирной таблицы. 10 побед в 11 матчах, 20 очков и третья позиция в турнирной таблице. Столько же баллов у команд, занимающих первое и второе места, но «уралочки» отстают только по разнице забитых и пропущенных мячей. А недавно пятеро златоустовских ватерполисток в составе сборной России во Франции на турнире Мировой лиги уверенно переиграли сборную этой страны.

По словам главного тренера «Динамо-Уралочки» и сборной России Михаила Накорякова эти победы — очередной прекрасный подарок ко дню рождения клуба. В середине ноября ему «стукнуло» 34 года.

Кстати, «Уралочка» — единственная команда Челябинской области элитных дивизионов, кто носит звание чемпионов СССР. Златоустовские «русалочки» — первые чемпионы новой России, и еще дважды удостаивались этого звания. Воспитанницы «Уралочки» становились чемпионами мира, призерами Олимпиад, шесть десятков раз выигрывали различные юниорские и молодежные первенства страны. Одних только Заслуженных мастеров спорта почти полтора десятка, а еще 30 МСМК и свыше 160 мастеров спорта! А в спортшколе занимается более 600 детей и подростков в возрасте от семи лет.

— Златоуст всегда славился чемпионами: Скобликова, Карпов, Ишмуратова, и мы стремимся продолжат эти традиции, — говорит бессменный тренер златоустовского клуба Михаил Накоряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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