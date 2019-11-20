2019-11-20T18:20:14+03:00
Общество

Чиновник, объявивший войну маршруткам в Челябинске, будет отвечать за экологию в Башкирии

В ближайшее время он должен официально возглавить обновленное ведомство
Ирина Фадюшина
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За время работы начальником управления транспорта Роман Болотов был частым гостем в эфире радио «Комсомольская правда»За время работы начальником управления транспорта Роман Болотов был частым гостем в эфире радио «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Бывший начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов возглавил управление Росприроднадзора в Башкирии. Пока с приставкой «и.о.». Информация появилась на сайте ведомства.

Планируется, что в дальнейшем он возглавит объединенное Южно-Уральское межрегиональное управление, которое будет отвечать за республику Башкортостан и Оренбургскую область. Ожидается согласование его кандидатуры на верхах. Реформирование Росприроднадзора инициировал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

Роман Болотов родился в Чеченской республике. В 2003 году окончил ЮУрГУ по специальности «Финансы и кредит». Работал специалистом Главного управления экономического развития и торговли Челябинской области и генеральным директором ООО «Шишимский мрамор». В 2008 году стал заместителем главы Кусинского района по социальным вопросам. С 2012 года он стал вице-мэром Златоуста по экономическим вопросам.

Весной 2016 он начал работать заместителем главы Центрального района Челябинска. Через полгода его назначили начальником управления транспорта администрации Челябинска. За время своей работы инициировал борьбу с нелегальными маршрутками. Летом 2018 года подал в отставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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