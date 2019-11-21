2019-11-21T04:33:32+03:00
Общество

В Челябинске снова началось потепление

Какой будет погода до конца ноября
Ирина КАРЕЛИНА
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До конца ноября об отмене уроков придется забыть.До конца ноября об отмене уроков придется забыть.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Жители Челябинска пережили морозный день 20 ноября. Впрочем, и тогда столбик термометра упал недостаточно сильно для того, чтобы в школах отменили занятия. А теперь школьникам и вовсе придется забыть об отмене уроков до конца месяца. Температура воздуха снова начала повышаться.

Прогноз челябинского гидрометцентра:

В четверг, 21 ноября, в городе днем будет -8… -10 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

В пятницу, 22 ноября, ночью -12… -14, а днем -6… -8. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

В субботу, 23 ноября, ночью -9… -11, днем -4… -6. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

По информации сайта gismeteo.ru, достаточно теплая для ноября погода сохранится до конца месяца. В воскресенье, 24 ноября, будет в среднем -2 градуса Цельсия. На следующей неделе -4… -7 днем и -5… -14 ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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