Стало известно, сколько зарабатывает рядовой бухгалтер в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-21T07:26:31+03:00

Такой челябинцы представляют жизнь бухгалтеров, а на самом деле... Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Со стороны профессия бухгалтера выглядит вполне престижной. Кажется, что эти люди не знают бед и всегда при деньгах. Как на самом деле живется простому бухгалтеру, рассказали эксперты портала hh.ru. Для этого они изучили вакансии, размещенные на их портале, и провели несколько соцопросов.

Итак, реальные факты о жизни простого бухгалтера в Челябинской области:

— профессия входит в топ-10 самых востребованных, однако на одну вакансию в регионе приходится порядка 6 резюме;

— средняя зарплата действительно средняя — 27 тыс. рублей, правда, в этом году одна розничная сеть искала бухгалтера с зарплатой в 300 тысяч рублей;

— когда бухгалтеры жалуются, они жалуются на зарплату и отсутствие карьерного роста;

— 7% бухгалтеров не ходят в отпуск;

— каждый четвертый не любит свою работу;

— а еще 2% бухгалтеров признают, что при выборе работодателя для них важно наличие штатного психолога, с которым можно обсудить проблемы.

— В целом же большинство представителей этой профессии, помимо заработной платы, при трудоустройстве ориентируются на наличие удобного рабочего места, оплату сверхурочных, оплату обучения, на перспективы карьерного роста и возможность работать из дома, — замечают эксперты hh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU