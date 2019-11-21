2019-11-21T07:37:28+03:00
Происшествия

Алексей Текслер срочно выехал в Чебаркуль

Губернатор направляется в военный городок, где без отопления замерзают 13 тысяч человек
Ольга АНТОНОВА
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В Чебаркуле заерзают 13 тысяч жителей военного городка. Фото: группа "Типичный Чебаркуль" vk.comВ Чебаркуле заерзают 13 тысяч жителей военного городка. Фото: группа "Типичный Чебаркуль" vk.com
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С 15 ноября городок Чебаркульского военного гарнизона живет словно на осадном положении. Из-за череды коммунальных аварий фактически прекращена подача отопления в здешние жилые дома. А ведь по ночам столбик термометра за окном падает до — 23 градусов.

Отвечает за коммунальные услуги в квартирах военнослужащих министерство обороны РФ, а точнее — «Центральное жилищно-коммунальное управление». Первую аварию на ветхих сетях теплотрассы худо-бедно ликвидировали, но потом коммунальные ЧП стали «бахать» одно за другим.

В итоге, с 17 ноября в жилых домах военного городка нет горячей воды и отопления. В соцсетях жители оставляют сигналы SOS: «Единственное спасение — электрический обогреватель. А в соседнем доме №47 нет и электричества! В квартире холодно, как на улице!»

Местная управляющая компания раздает напрокат электрообогреватели. Новые сети строят, но пока сроки окончания ремонта неясны. Трубы до конца не проложены. Паспорта готовности к отопительному сезону местные коммунальщики в положенный срок, осенью, не получили.

Сейчас подрядчики министерства обороны пытаются устранить аварию. Губернатор Алексей Текслер в четверг, 21 ноября, срочно выехал в Чебаркуль.

В диспетчерской управляющей компании корреспонденту КП-Челябинск сначала сообщили, что отопления нет в 40 домах военного городка. Замерзают около 13 тыс человек. А затем уточнили, что со вчерашнего вечера осталось неподключенными 13 домов. Тепло подается в четыре многоквартирных дома и школу. Дети учатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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