На свалке погиб водитель бульдозера из Челябинска

СЕГОДНЯ 08:13 2019-11-21T12:09:47+03:00

Скорее всего, водитель сам допустил ошибку в работе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Несчастный случай произошел на мусорном полигоне под Челябинском утром во вторник, 19 ноября. По словам очевидцев, во время работы бульдозер съехал в яму, предназначенную для засыпки отходов, и перевернулся. Водителю не повезло — он получил серьезные травмы и скончался на месте.

Мужчине было 56 лет. Скорее всего, он сам нарушил технику безопасности или допустил просчет в управлении автотранспортом. Тем не менее, обстоятельства его гибели проверяет Следственный комитет.

— Устанавливаются обстоятельства его смерти, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Полигон изначально был рассчитан на вывоз мусора из поселков Сосновского района Челябинской области. Однако позже сюда стали сводить бытовые отходы и из Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU