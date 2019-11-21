2019-11-21T09:11:51+03:00
Общество

В Челябинске уволились два вице-мэра

Глава города Наталья Котова перестраивает работу команды
Инна КУМЕЙКО
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Наталья Котова продолжает менять команду.Наталья Котова продолжает менять команду.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне, 20 ноября, заявления об отставке подали заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина и руководитель аппарата администрации Евгений Шинин.

Как сообщил начальник Управления по информационной политике администрации города Владимир Сафонов, теперь они переведены в ранг советников главы и будут работать на общественных началах, без зарплаты.

Обязанности руководителя заместителя главы по экономике и финансам перешли на Ирину Кузнецову. Ранее она руководила Комитетом по финансам.

Кресло Шинина занял Валерий Смирнов. До сегодняшнего дня чиновник был начальником управления организационной и контрольной работы администрации Челябинска.

На минувшей неделе, напомним, по требованию Натальи Котовой уволился Владимир Алейников. В мэрии он проработал четверть века. Отвечал за дорожное хозяйство и транспорт.

В июле Котова отправила в отставку руководителя МБУ «Городская среда» Сергея Шумакова. Он отвечал за уличную торговлю, с которой в Челябинске творится бардак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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