В Челябинске уволились два вице-мэра
Накануне, 20 ноября, заявления об отставке подали заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина и руководитель аппарата администрации Евгений Шинин.
Как сообщил начальник Управления по информационной политике администрации города Владимир Сафонов, теперь они переведены в ранг советников главы и будут работать на общественных началах, без зарплаты.
Обязанности руководителя заместителя главы по экономике и финансам перешли на Ирину Кузнецову. Ранее она руководила Комитетом по финансам.
Кресло Шинина занял Валерий Смирнов. До сегодняшнего дня чиновник был начальником управления организационной и контрольной работы администрации Челябинска.
На минувшей неделе, напомним, по требованию Натальи Котовой уволился Владимир Алейников. В мэрии он проработал четверть века. Отвечал за дорожное хозяйство и транспорт.
В июле Котова отправила в отставку руководителя МБУ «Городская среда» Сергея Шумакова. Он отвечал за уличную торговлю, с которой в Челябинске творится бардак.
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