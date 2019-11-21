2019-11-21T09:53:20+03:00
Общество

Южноуральцы оценят качество обслуживания клиентов «Уралэнергосбытом»

Гарантирующий поставщик электроэнергии на Южном Урале запускает анонимный опрос для оценки уровня своих сервисов
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Как сообщает пресс-служба ООО «Уралэнергосбыт», опрос уже стартовал на сайте компании. По его итогам энергетики сформируют план мероприятий по улучшению взаимодействия с потребителем.

В ходе опроса южноуральцы смогут выбрать предпочтительные способы взаимодействия с «Уралэнергосбытом» и оценить работу существующих сервисов — личного кабинета, интернет-приемной, центра поддержки клиентов, а также компетентность персонала в очных офисах обслуживания. Таким образом, гарантирующий поставщик исследует уровень удовлетворенности клиентов за первые полгода работы. Опрос можно пройти на сайте в разделе «Физические лица».

Добавим, с 11 декабря стартует очный этап анкетирования. Сотрудники гарантирующего поставщика будут проводить опрос в будние дни в центрах обслуживания клиентов, а по субботам — в торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Златоуста. Сотрудников «Уралэнергосбыт» легко отличить по символике на одежде. Стойки интервьюеров разместятся в Челябинске — в ТРК «Фиеста», ТРК «Родник», Торговом доме «Алмаз», в Златоусте — ТРК «Тарелка». Опрос завершится 16 января 2020 года.

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