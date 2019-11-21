Предприятие из Челябинска оштрафовали за выбросы во время НМУ
Ревизоры нагрянули на предприятие «Метрекс», которое производит углеродные материалы для металлургии. Обнаружилось, что компания бесконтрольно отравляет небо Челябинска в безветренную погоду.
— Предприятие не поставило на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, «Метрекс» не разработало мероприятия по снижению выбросов в атмосферу на время неблагоприятных метеорологических условий. А ведь это могло бы снизить ее негативное воздействие на окружающую среду, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В отношении ООО «Метрекс» возбуждены дела об административных правонарушениях. Компания оштрафована на 50 тыс. рублей.
Кроме того, она обязана разработать график снижения выбросов в период НМУ и утвердить его в региональном министерстве экологии.
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ИСТОЧНИК KP.RU