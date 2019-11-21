2019-11-21T10:22:21+03:00
Общество

Предприятие из Челябинска оштрафовали за выбросы во время НМУ

И обязали учитывать прогноз погоды
Лидия ПЕСКОВА
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Ошибка думать, что городу вредят только крупные предприятия. Сотни мелких контор активно коптят наше небо.Ошибка думать, что городу вредят только крупные предприятия. Сотни мелких контор активно коптят наше небо.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ревизоры нагрянули на предприятие «Метрекс», которое производит углеродные материалы для металлургии. Обнаружилось, что компания бесконтрольно отравляет небо Челябинска в безветренную погоду.

— Предприятие не поставило на государственный учет объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого, «Метрекс» не разработало мероприятия по снижению выбросов в атмосферу на время неблагоприятных метеорологических условий. А ведь это могло бы снизить ее негативное воздействие на окружающую среду, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В отношении ООО «Метрекс» возбуждены дела об административных правонарушениях. Компания оштрафована на 50 тыс. рублей.

Кроме того, она обязана разработать график снижения выбросов в период НМУ и утвердить его в региональном министерстве экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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