Где жителям Челябинска подбрасывают фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-21T11:29:25+03:00

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Нет-нет, в Челябинске и всплывают фальшивые деньги. Чаще всего горожанам их подсовывают на рынках, в коммерческих киосках, на автозаправках, а также в небольших магазинчиках, сообщает сайт «Полит74».

В Челябинске, например, задержали парня, который «билетами Банка приколов» расплачивался с курьерами по доставке еды, а еще покупал на них в интернет мобильные телефоны. Мошеннику, который признался в пяти эпизодах, грозят два года тюрьмы. Но попадаются и настоящие подделки. В Челябинске за последнее время выявили больше ста фальшивых пятитысячных купюр. Их серия и номер начинаются с таких букв и цифр: «ав» 4774***, 5874***; «ам» 1735***, 5846***, 9624***; «АК» 3397***, 7393***; «вм» 5884***, 5084***, 4784***.

— Фальшивые деньги на ощупь более плотные, а бумага, на которой они напечатаны, может расслаиваться. Цифры шероховатые, как будто их прокололи иглой. Защитная нить выглядит как пунктир и нарисована. Если купюру наклонить, на ней не появляются муаровые полосы. Герб Хабаровска не меняет цвет, если рассматривать его под разными углами, — замечают в пресс-службе городского УВД.

Если вы полагаете, что стали жертвой мошенников, несите сомнительные купюры в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU