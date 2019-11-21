2019-11-21T11:29:25+03:00
Происшествия

Где жителям Челябинска подбрасывают фальшивые деньги

Об этом рассказали в полиции
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В Челябинске выловили больше ста фальшивых пятитысячных купюр.В Челябинске выловили больше ста фальшивых пятитысячных купюр.Фото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Нет-нет, в Челябинске и всплывают фальшивые деньги. Чаще всего горожанам их подсовывают на рынках, в коммерческих киосках, на автозаправках, а также в небольших магазинчиках, сообщает сайт «Полит74».

В Челябинске, например, задержали парня, который «билетами Банка приколов» расплачивался с курьерами по доставке еды, а еще покупал на них в интернет мобильные телефоны. Мошеннику, который признался в пяти эпизодах, грозят два года тюрьмы. Но попадаются и настоящие подделки. В Челябинске за последнее время выявили больше ста фальшивых пятитысячных купюр. Их серия и номер начинаются с таких букв и цифр: «ав» 4774***, 5874***; «ам» 1735***, 5846***, 9624***; «АК» 3397***, 7393***; «вм» 5884***, 5084***, 4784***.

— Фальшивые деньги на ощупь более плотные, а бумага, на которой они напечатаны, может расслаиваться. Цифры шероховатые, как будто их прокололи иглой. Защитная нить выглядит как пунктир и нарисована. Если купюру наклонить, на ней не появляются муаровые полосы. Герб Хабаровска не меняет цвет, если рассматривать его под разными углами, — замечают в пресс-службе городского УВД.

Если вы полагаете, что стали жертвой мошенников, несите сомнительные купюры в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А в ваши руки попадали фальшивые деньги?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала
Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой
В Челябинской области разработают схему водоемов для рыболовства
Алексей Текслер в Чебаркуле провел переговоры с военными
В Челябинской области на федеральных дорогах вынужденно остановились 12 автомобилей
Предприятие из Челябинска оштрафовали за выбросы во время НМУ
Алексей Текслер в Чебаркуле провел заседание штаба по ликвидации коммунального ЧП
КВНщики из Челябинска сняли фильм с Иваном Охлобыстиным и Александрой Бортич
Южноуральцы оценят качество обслуживания клиентов «Уралэнергосбытом»
Победивший рак мальчик из Челябинской области вернет подарок «секретному миллионеру»
В Челябинске уволились два вице-мэра
На должность главного архитектора Челябинска претендуют люди из Екатеринбурга
На свалке погиб водитель бульдозера из Челябинска
Рисунок на скандальном фасаде в Челябинске восстановят за счет горожан
Жители Челябинска неоднозначно отнеслись к первой женщине-мэру
Стало известно, сколько зарабатывает рядовой бухгалтер в Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер выехал в Чебаркуль, где случилось ЧП
Среди деревьев лошади и верблюды: автодорогу «Меридиан» огородят высоким забором
Челябинский урбанист заступился за бабушек
«Накинул удавку и увел»: в садах Магнитогорска снова убили собаку
«Автомобиль теперь — роскошь»: жители Челябинска высказались по поводу подорожания справки для водителей в 20 раз